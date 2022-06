Com facadas no peito e costas, corpo é encontrado em avenida de Manaus

Manaus (AM) – Um corpo do sexo masculino foi encontrado com marcas de esfaqueamento nas costas e peito, nesta quarta-feira (29), por volta das 11h, na avenida do Futuro, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a equipe da 17° Coumpanhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado por um catador de açaí que passou pelo local e avistou o cadáver coberto por uma lona.

“Ao que parece esse corpo foi apenas ‘desovado’ nesta área de mata. Isso é incomum de acontecer aqui no local, é um fato isolado. Ninguém reconheceu o corpo do homem. Isolamos a área e vamos intensificar o patrulhamento aqui na região”, explicou o tenente E. Carlos do Comando de Policiamento da Zona Centro-Oeste de Manaus.

O corpo foi periciado e foram identificadas duas perfurações por arma branca, sendo uma no peito e a outra nas costas. A vítima tem duas tatuagens, sendo uma nas costas e outra no braço direito.

O corpo do homem será encaminhado ao Instituto Médico Legal onde vai passar por exame de necrópsia. O corpo irá aguardar por reconhecimento dos familiares. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

