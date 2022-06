Policial atira em vizinha durante briga em Manaus

Manaus (AM) – Durante uma briga de vizinhos, na noite desta terça-feira (28), uma sargento da Polícia Militar, não identificada, atirou contra uma vizinha identificada como Aline de Sá Mascarenhas, de 38 anos. O fato aconteceu em via pública, no bairro Manoa, na Zona Norte da capital.

De acordo com informações preliminares, repassadas por testemunhas, a vítima e o companheiro foram abordados pela policial que iniciou a discussão, alegando que o casal estaria dando veneno ao seu cachorro.

Ainda conforme as informações, as duas mulheres discutiram de forma agressiva. Na ocasião, a policial sacou uma arma e atirou no joelho de Aline. Após a ação, a sargento saiu do local.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.

Posteriormente, ela foi encaminhada para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo, onde passou por procedimentos cirúrgicos. A mulher não corre risco de morte e irá registrar um boletim de ocorrência sobre o caso.

