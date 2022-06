Assaltante é preso por crimes contra motoristas de aplicativo em Manaus

Manaus (AM) – Diogo Lopes Xavier, de 19 anos, foi preso, na terça-feira (28), por volta das 10h30, em cumprimento a mandado de prisão preventiva em nome de Diogo Lopes Xavier, de 19 anos, por roubos cometidos contra motoristas de aplicativo de mobilidade urbana em zonas distintas da capital.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito solicitava uma corrida por aplicativo em alguma região da cidade com destino ao bairro Coroado, na Zona Leste. Nas proximidades do destino, ele anunciava o roubo ameaçando as vítimas com arma de fogo. Ele subtraia o veículo e demais pertences dos motoristas.

“Diogo já estava sendo investigado há algum tempo. Ele foi preso no bairro Cidade Nova, no momento em que estava em uma corrida por aplicativo. O motorista percebeu que algo estava estranho e acionou o botão do pânico, onde outros colegas deram apoio. Diogo foi levado ao 6° DIP, onde constataram o mandado contra ele”, explicou o delegado.

Mozer destacou que somente na área do 11° DIP, Diego é apontado como autor de 10 ações criminosas. “As vítimas eram submetidas a violência com armas de fogo, que, segundo o suspeito, era falsa”, destacou o delegado.

Diogo responderá pelo crime de roubo e ficará à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT) no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

