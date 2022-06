Assembleia Legislativa concede Título de Cidadã Amazonense a Bete Dezembro

Manaus (AM) – Nesta quinta-feira (30), a empresária Bete Dezembro receberá o título de Cidadã Amazonense concedido pela Assembleia Legislativa do Amazonas. A propositura é da deputada estadual Alessandra Campelo (PSC).

Natural de Santo André (SP), Bete Dezembro encontrou em Manaus a sua vocação e a sua razão de viver. Proprietária da Fábrica de Eventos, uma das produtoras mais conhecidas do Brasil com mais de 20 anos no mercado, hoje ela desponta como um dos grandes nomes do empreendedorismo no show business.

No passado, teve que superar o preconceito de ser mulher e estar em um segmento que é liderado quase sempre por homens.

No presente, teve que se reinventar ao ver o movimento parar por causa da pandemia do coronavírus. E foi aí que ela despontou no cenário nacional, passando a integrar a Four Even – um grupo de investidores de todo país que gerencia os shows de vários artistas brasileiros.

No pós-pandemia, Bete segue ganhando destaque ao colocar Manaus na rota das turnês internacionais com o show da banda estadunidense Guns N’ Roses na Arena da Amazônia.

Com os shows e festivais que promove na capital amazonense, além de estimular o cenário artístico, a empresária também movimenta a economia local.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ministro Dias Toffoli recebe Título de Cidadão Amazonense, na Assembleia Legislativa

Ex-CEO da Honda é homenageado com Título de Cidadão do Amazonas

Amazonenses fora do país acompanham Festival Folclórico de Parintins pela internet