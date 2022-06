Imprensa internacional repercute caso de jornalista inglês e indigenista desaparecidos no AM

Manaus (AM) – O desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, no domingo (5), no Vale do Javari, no Amazonas, causou preocupação e alerta no mundo. Diversos veículos de comunicação noticiaram o sumiço repentino de ambos.

O jornal estadunidense The Washington Post publicou o título ‘Jornalista britânico, especialista brasileiro desaparecido na Amazônia’. Um dos maiores veículos do mundo, o jornal relembrou o grave conflito que acontece na região.

“A região do Vale do Javari tem passado por repetidos tiroteios entre caçadores, pescadores e agentes de segurança oficiais, que têm uma base permanente na área, conhecida por ter a maior população mundial de indígenas isolados. É também uma importante rota para a cocaína produzida no lado peruano da fronteira, depois contrabandeada para o Brasil para abastecer cidades locais ou ser enviada para a Europa”, informou um trecho da reportagem do The Washington Post.

O jornal britânico BBC News também informou o sumiço de Phillips e Bruno. A reportagem intitulada ‘Jornalista britânico veterano Dom Phillips desaparecido na Amazônia’ contou um pouco sobre a vida e profissão de cada um.

“Phillips, 57, escreveu extensivamente sobre a Amazônia e vive no Brasil há mais de uma década. Pereira, que atualmente está de licença de seu cargo na agência governamental de assuntos indígenas Funai, é um especialista em tribos isoladas na Amazônia”, diz uma parte da matéria.

Já o jornal The Guardian informou que Phillips faz parte do quadro de jornalistas do veículo e contou a trajetória profissional do jornalista, que fez reportagens sobre o Brasil há 15 anos.

“Dom Phillips, colaborador de longa data do Guardian no Brasil, foi visto pela última vez no fim de semana na região de Javari, no estado do Amazonas – uma vasta região de rios e florestas tropicais perto da fronteira com o Peru. Phillips, 57, que está trabalhando em um livro sobre meio ambiente com apoio da Fundação Alicia Patterson, mora em Salvador e faz reportagens sobre o Brasil há mais de 15 anos para jornais como Guardian, Washington Post, o New York Times e o Financial Times”, informou o jornal.

Entenda o caso

Conforme informou a União das Organizações Indígenas do Vale do Javari (Univaja), o indigenista Bruno Araújo e o jornalista correspondente do jornal The Guardian Dom Phillips estão desaparecidos há mais de 24 horas.

Os dois estavam a caminho do Lago do Jaburu, segundo a organização e o The Guardian, pois Phillips faria uma entrevista com indígenas da comunidade, e Bruno o acompanharia. Além disso, o indigenista era alvo de ameaças de garimpeiros e madeireiros que avançam na região.

Leia mais:

Equipes policiais vão reforçar buscas por indigenista e jornalista inglês desaparecidos no AM

Alvos de ameaças, indigenista e jornalista inglês estão desaparecidos na Amazônia

Jornalista inglês desaparecido no Vale do Javari sofria ameaças, afirma The Guardian