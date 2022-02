Times Botafogo, Fluminense e Vasco se mobilizam para ajudar Petrópolis (RJ)

Após as chuvas terem devastado a região de Petrópolis, registrando, até o momento, 44 mortes e pessoas desaparecidas, os times grandes do Rio de Janeiro se mobilizaram nas redes sociais e disponibilizaram locais para coleta de doações.

Botafogo, Fluminense e Vasco colocaram suas sedes à disposição para receber doações de alimentos, roupas, cobertores e outros materiais de necessidade neste momento.

Os itens poderão ser entregues no portão do do Estádio Nilton Santos (Botafogo), na sede de Laranjeiras (Fluminense), no Ginásio do Estádio de São Januário e na Sede Náutica da Lagoa (Vasco).

Mais ajuda

O streamer e comentarista esportivo Casimiro Miguel fez uma doação de R$ 30 mil para ajudar a cidade afetada pelas chuvas. Ele anunciou a doação na live feita durante a noite dessa segunda-feira (15).

Casimiro revelou que fez a doação e chamou seus espectadores e seguidores para contribuírem com a cidade, que já contabiliza cerca de 44 mortos por conta dos deslizamentos e enchentes na cidade.

Confira outros pontos de recolhimento de doação:

Igreja Missões Evangelística Vinde Amados Meus (Mevam) – na Rua Bernardo de Vasconcelos 604 – Cascatinha.

Pronto Socorro do Alto da Serra – Rua Teresa 1.839 – Alto da Serra

Igreja Católica de São Francisco de Assis – Rua João Xavier – Moinho Preto

OAB/ Rio- Avenida Marechal Câmara 210 – Centro do Rio*

OAB/Petrópolis- Rua Marechal Deodoro 229, sobreloja – Centro de Petrópolis

Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH)/Petrópolis- Rua Monsenhor Barcelar 400 – Centro de Petrópolis

Ação da Cidadania – Rua da Gamboa 246 – Santo Cristo – Zona Portuária do Rio

Cruz Vermelha/Duque de Caxias – Rua Conde de Porto Alegre 155 – bairro 25 de Agosto

Cruz Vermelha/Nova Iguaçu – Rua Iracema Soares Junqueira 224 – Centro de Nova Iguaçu

Cruz Vermelha/Xerém – Praça da Mantiquira, s/n –

Cruz Vermelha/Realengo – Avenida Santa Cruz 1896 – Zona Oeste do Rio

Escola de Samba Unidos de Padre Miguel – Rua Mesquita 8 – Padre Miguel – Zona Oeste do Rio

Paróquia São José da Lagoa – Avenida Borges de Medeiros 2.735 – Lagoa – Zona Sul do Rio

Igreja Batista Atitude de Petrópolis – Rua Quissamã 777, no bairro Quissamã.

*A OAB e todos os batalhões da Polícia Militar do Rio de Janeiro também estão recebendo doações.

