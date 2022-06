Chico César se apresenta sábado (2) no Arraial do Cauxi

Manaus (AM)- O cantor e compositor Chico César é a atração nacional do Arraial do Cauxi que será neste sábado (2), a partir das 19h no Assinpa – Clube da Inpa, que fica na avenida da Lua, s/n Aleixo. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla no valor de R$50.

Na bilheteria do Arraial do Cauxi os ingressos estarão à venda a R$80 com a possibilidade de pagamento via cartão ou a vista. Assim como todo Arraial que a gente gosta, a festa terá uma área de alimentação para comidas típicas e espaços instagramáveis pra deixar todos os convidados bem na foto.

Quem abre a programação da festa a partir das 19h com a DJ Carol Amaral com nossa brasilidade na pista. Em seguida tem a vez do swing de Antônio Bahia sem deixar ninguém parado.

A programação segue às 22h30 com os anfitriões do Arraial do Cauxi banda Alaidenegão. A atração nacional inicia às 0h30 e a Casa de Caba inicia a partir das 2h30.

Com a mesma sede de retorno, a Cauxi Produções articulou a apresentação em Manaus do espetáculo solo do paraibano Chico César. “Trazer o Chico (César) pro nosso Arraial é um sonho realizado. O público manauara merece assistir apresentações de artistas que representam legitimamente a nossa cultura e resistência artística”, defende Ângelo.

Chico César

Nascido no município de Catolé do Rocha, interior da Paraíba, aos 16 anos foi para João Pessoa, onde estudou jornalismo. Aos 21 mudou-se para São Paulo, onde trabalhou como jornalista e revisor de textos. Lá, aperfeiçoou suas habilidades ao violão, multiplicou as composições e formou seu público.

Atualmente, sua carreira artística tem repercussão internacional graças a canções dotadas de alto poder de encanto linguístico. Seu primeiro álbum foi lançado em 1995 e o mais recente, Estado de Poesia, saiu em 2015. Ao todo, o artista lançou oito álbuns.

Em 2019, se encontra com Geraldo Azevedo e idealiza a turnê Violivoz, que foi adiada por conta da pandemia de Covid-19 e retomada em outubro de 2021. Ainda durante a pandemia, Juliette Freire, participante do programa Big Brother Brasil, da TV Globo, cantou a música “Deus Me Proteja”, do disco Francisco, forró y frevo, de 2008, na edição 2021 do programa, o que causou um aumento expressivo nas audições não apenas dessa música mas de toda a discografia de Chico César – o artista cresceu 173% em uma das plataformas, o Spotify, e passou dos 100 mil inscritos no YouTube.

Nesse show, Chico César (voz, guitarras e violões) será acompanhado pela banda formada por Helinho Medeiros (teclados), Gledson Meira (bateria), Lana Ferreira (baixo), Sintia Piccin (sopros) e Richard Fermino (sopros).

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Banda Jovem Dionísio faz apresentação em Manaus

Diogo Nogueira realiza show em Manaus

Após pandemia, Parintins revive Festival Folclórico