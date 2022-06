Banda Jovem Dionísio se apresenta em Manaus nesta sexta-feira (1)

Manaus (AM)- A Jovem Dionísio, banda dona do hit de 2022 pisa em solo nortista pela primeira vez e chega em Manaus para show no Teatro Manauara, localizado na Mário Ypiranga, 1300, bairro Adrianópolis, com a Tour que leva o nome do hit do ano “Acorda Pedrinho”, no dia 1 de julho às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos no site https://www.ingressodigital.com/evento/4885/Jovem_Dionsio__Acorda_Pedrinho_Tour

O expoente talento se mostra por grandes sucessos que ganharam o coração do público. “Pontos de Exclamação” foi uma das músicas mais ouvidas durante o período pandêmico e fez com que a banda cativasse um público forte.

Outras parcerias como “Aguei” com o duo Anavitoria e “Algum Ritmo” com a banda Gilsons reafirmaram o bom gosto dos curitibanos, que definitivamente chegaram para ficar. E agora todo esse talento chega ao norte do país após passagem por um dos maiores festivais do mundo: o Rock in Rio Lisboa.

Versatilidade, irreverência, peculiaridade e hits. Assim a Jovem Dionísio vem conquistando cada canto do país com uma linguagem moderna e sonoridade que passeia entre o pop, o eletrônico e o rap. Uma boy band de boteco nascida e criada em Curitiba, com uma música que bate na alma de um público fiel e cada vez maior.

Isso pode ser notado nas enormes filas para o camarim com fãs tatuados com a cadeirinha, que virou a marca registrada do grupo, ou com versos marcantes das canções. Mesmo isolado, o grupo foi companhia de muita gente durante a pandemia e viu os números crescerem absurdamente.

’Acorda Pedrinho’

Os 20 mil ouvintes mensais só no Spotify já se tornaram mais de sete milhões após o lançamento do primeiro full álbum, “Acorda, Pedrinho”. A faixa título já ultrapassa os 40 milhões de plays nesta plataforma e o clipe já tem mais de 10 milhões de views no YouTube.

A faixa ganhou o Tik Tok, foi trending topic do Twitter e alcançou o topo da lista das mais viralizadas do mundo e das mais tocadas no Brasil.

Eles até vão muito bem no mundo digital, mas o melhor mesmo eles guardem pro palco, com performances impactantes. Com todo sucesso de “Acorda, Pedrinho” os meninos estão prontos para caírem na estrada conquistando mais e mais gente.

