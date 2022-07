Neymar ativa cláusula e renova com o PSG até 2027, afirma imprensa francesa

Paris (FRA) – Agora Neymar tem contrato com Paris Saint-Germain até 2027. Os últimos dias têm sido agitados devido aos rumores envolvendo uma possível saída de Neymar do clube francês. Nesta sexta-feira (1º), de acordo com os jornais franceses ‘L’Equipe’ e ‘Le Parisien’, ele teve o contrato renovado. O atacante teria ativado a cláusula de renovação automática com o PSG.

Ainda segundo informações da imprensa francesa, o contrato atual de Neymar, que foi assinado em maio de 2021, tinha validade até 2025. Caso o brasileiro quisesse, o contrato seria renovado automaticamente até 2026 em uma primeira oportunidade [fato que ocorreu em julho de 2021]; agora, foi novamente renovado, até 2027, nesta sexta.

Apesar da renovação automática de seu vínculo, o atacante ainda tem futuro incerto no clube, segundo a imprensa internacional. O PSG não vê mais o brasileiro como um jogador ‘inegociável’ e está aberto a ouvir propostas. Segundo a ‘ESPN’, Neymar cogita a possibilidade de deixar o PSG e assinar com o Chelsea. No clube inglês, Neymar reencontraria Thiago Silva, antigo companheiro de PSG e da seleção brasileira, e o treinador Thomas Tuchel, ex-comandante do brasileiro também no clube francês.

Ele está no clube francês desde 2017. Na temporada passada, disputou 28 jogos pelo time e marcou 13 gols.

*Com informações do Uol

Leia mais:

Ronaldo visita a Casa do Futebol Brasileiro no RJ

Ana Marcela é bicampeã no Mundial de Esportes Aquáticos

Esportes de combate se fortalecem cada vez mais em Manacapuru