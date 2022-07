Motorista bêbado e colisão em poste: Manaus registra acidentes entre sábado e domingo

Manaus (AM) – Nas últimas 24 horas, Manaus registrou três acidentes de trânsito envolvendo carros e motos. O mais recente aconteceu nas primeiras horas deste domingo (3), na alça de retorno do viaduto que dá acesso à avenida Torquato Tapajós, em frente ao Aeroclube, Zona Centro-Sul de Manaus. O carro ficou parcialmente destruído e com sinais de capotamento.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência, mas até o momento não se sabe sobre o envolvimento de outros veículos ou informações de feridos.

Outro acidente foi envolvendo apenas um veículo que derrubou um poste de iluminação pública. O acidente aconteceu, na madrugada deste domingo, na avenida José Henrique Bentes Rodrigues, Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

O motorista do carro perdeu o controle, invadiu a calçada e atingiu o poste, que tombou e ficou escorado pela fiação elétrica.

Em um outro caso, um motorista de 55 anos causou um acidente que deixou um motociclisto, de 23 anos, ferido, por volta das 22h deste sábado (22) na Avenida Desembargador João Machado, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O motociclista, identificado como Caique Serra Pereira, teve uma fratura no fêmur da perna direita.

Acidente entre veículo e motocicleta – Foto: divulgaçãp

O condutor dirigia um veículo Ford Ranger em alta velocidade e estava totalmente desorientado e, ao chegar na frente de um posto de combustíveis, acertou a moto onde estava Caique e outro homem.

Informações da Polícia Militar apontam que o motorista apresentava fortes sinais de embriaguez. Ele foi preso e conduzido ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), para realizar o teste de alcoolemia.

Em seguida, ele foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Ponta Negra, onde foi detido em flagrante e deve responder por embriaguez ao volante e lesão corporal.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e fez os primeiros socorros da vítima. Ela foi encaminhada ao Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto.

