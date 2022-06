Em menos de uma semana, quatro motociclistas morrem por esmagamento em Manaus

Manaus (AM) – Entre o período dos dias 3 a 9 de junho, em Manaus, quatro motociclistas morreram por esmagamento em três acidentes de trânsito, envolvendo carretas, ônibus e o veículo de duas rodas. O óbito mais recente aconteceu na manhã desta quinta-feira (9), quando uma mulher teve a cabeça esmagada por um ônibus. Ela estava com o filho, que teve ferimentos leves.

O especialista em trânsito, Emanuel Pontes, explica que os acidentes com motocicletas são decorrentes de vários fatores, dentre eles o excesso de velocidade, a falta de sinalização no deslocamento lateral, além de ultrapassagem inadequadas sem tempo e espaço suficiente.

O aumento frequente no preço da gasolina também é um fator relevante, que favorece a preferência dos condutores a utilizar a motocicleta em vez do carro, pelo fato de ganhar tempo no deslocamento no trânsito e economizar.

“A autoescola tem um período curto de tempo para formar o condutor. Além disso, o processo de formação é complexo, pois o condutor é formado em um ambiente favorável e controlado, já nas vias públicas esse ambiente não é o mesmo”, relata Pontes, que é coordenador de Desenvolvimento Profissional da Unidade A-16 do SEST/SENAT.

Manaus é conhecida nacionalmente por apresentar um trânsito caótico, principalmente em horários de pico. No entanto, medidas de segurança podem ser tomadas visando amenizar esses tipos de acidentes.

“Conduzir o veículo com velocidade compatível com a via e com as condições climáticas, sinalizar de forma correta e com antecedência para realizar manobras de deslocamento lateral e também usar o capacete de forma correta [ajudam]. [São] elementos que promovem a segurança do condutor e passageiro”, conclui o especialista.

Levantamento

Nos primeiros quatro meses de 2022, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) registrou 3.001 atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito. O número aponta uma queda de 32% em comparação com o mesmo período de 2021, em três Hospitais e Prontos-Socorros (HPSs) adultos de Manaus.

Relembre os casos da semana

No dia 3 de junho, pai e filha morreram em um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma carreta, na avenida Governador José Lindoso, no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Norte da capital.

Após o acidente, o motorista da carreta fugiu, mas logo foi capturado por outros mototaxistas e preso pela polícia a poucos quilômetros de distância do local do acidente.

Já no dia 7 de junho, um motociclista, identificado como Moisés da Silva, de 56 anos, foi vítima fatal de acidente de trânsito após ser atropelado por uma carreta, na avenida Solimões, bairro Mauazinho, Zona Leste da capital.

O acidente mais recente aconteceu na manhã desta quinta-feira. Uma mulher teve a cabeça esmagada por um ônibus ao se desequilibrar por conta de um buraco no chão, na avenida Camapuã, conjunto Canaranas, localizado na Zona Norte de Manaus.

Populares afirmaram que a mulher foi fechada por um carro, tentou desviar de um buraco, caiu no chão e o ônibus passou por cima de sua cabeça. A criança de 11 anos não teve ferimentos graves, mas estava traumatizada ao presenciar a morte da mãe.

