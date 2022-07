Manaus terá 84 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus irá ofertar a vacina contra a Covid-19 em 84 pontos de imunização nesta semana, de segunda (4), a sexta-feira (8), distribuídos de forma estratégica em todas as zonas geográficas da cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ampliou o número de unidades de saúde com oferta da vacina e passa a operar com três pontos estratégicos de grande fluxo: o Studio 5, na zona Sul, o shopping Phelippe Daou, na zona Norte, e o Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona Oeste, que será aberto às 10h desta segunda-feira.

“Mais que dobramos nossa capacidade de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com aplicação da vacina, o que irá nos ajudar a descentralizar o serviço e atingir um número maior de pessoas. Volto a reforçar que a vacina é a ferramenta mais forte que temos para combater a pandemia, e é preciso que todos busquem recebê-la”, destaca o secretário da Semsa, Djalma Coelho.

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos atende aos requisitos preconizados pelo Ministério da Saúde, e por isso, de acordo com o secretário, será feita em 33 unidades de saúde. Já o público com 12 anos ou mais pode buscar qualquer ponto de vacinação da Semsa.

A lista com os endereços, horários e vacinas disponíveis nos 84 pontos de imunização contra a Covid-19 pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou por meio do link bit.ly/localvacinacovid19. Os usuários também podem acessar as informações nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Documentos

Para receber o imunizante, o público deve apresentar um documento de identidade com foto e o cartão de vacina. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. As crianças precisam aguardar um intervalo de 14 dias se tiver tomado outra vacina do calendário básico.

A primeira dose pode ser recebida por todas as pessoas a partir de 5 anos de idade, e as mesmas devem retornar aos postos para tomar a segunda dose, conforme intervalo indicado pelos vacinadores, para completar o ciclo de imunização contra a doença.

A terceira dose (ou 1ª dose de reforço) é disponibilizada para todas as pessoas com 12 anos de idade ou mais, desde que tenham tomado a segunda dose há pelo menos quatro meses. Idosos a partir de 60 anos podem receber com intervalo de 3 meses ou mais; adolescentes de 12 a 17 anos com alto grau de imunossupressão têm intervalo de dois meses ou mais; e adultos imunossuprimidos, 28 dias ou mais.

A quarta dose (2ª dose de reforço) já está liberada para todos os usuários com 18 anos de idade ou mais, que tenham tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses.

