Prefeito David Almeida reforça retorno de vacinação contra Covid-19 no Studio 5

Manaus (AM) – Durante a cerimônia de reinauguração da feira municipal do Parque 10, localizada na rua do Comércio 1, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, o prefeito David Almeida reforçou a importância de se completar o ciclo vacinal para minimizar o aumento de número de casos na cidade.

A Prefeitura de Manaus retomou, nesta sexta-feira (1º), o funcionamento do posto de vacinação instalado no Studio 5 Centro de Convenções, localizado no bairro Japiim, zona Sul, para ampliar a capacidade de atendimento das pessoas maiores de 18 anos que já podem receber a quarta dose (segundo reforço) contra a Covid-19.

“Nós tivemos um aumento de mais de 1.058% dos casos de Covid-19 nos últimos 15 dias, e é necessário que a população possa procurar as nossas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Nós temos 81 unidades e, agora, retomamos o ponto estratégico no Studio 5 para que todos consigam deixar o seu esquema vacinal em dia. Nós não vamos permitir, a prefeitura e governo do Estado, que Manaus passe novamente pelo flagelo que passamos no ano passado. Nós temos vacina o suficiente para que possamos vacinar toda a população e nós conclamamos que todos compareçam aos locais de vacinação para receber a sua imunização completa”, ressaltou o prefeito.

O ponto de vacinação no Studio 5 vai funcionar de segunda-feira a sábado, das 9h às 16h, atendendo adultos, crianças e adolescentes.

Na unidade, estão disponíveis as quatro doses já autorizadas para o público de 18 anos ou mais; as três doses para adolescentes de 12 a 17 anos; e as duas doses recomendadas às crianças de 5 a 11 anos. Esses segmentos terão atendimento em fluxos diferenciados.

Devem procurar as unidades de atendimento todos os que ainda não iniciaram ou não completaram o esquema vacinal, respeitando o prazo de quatro meses entre as doses de reforço.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 550 mil pessoas já podem receber a quarta dose contra a Covid-19. Além disso, existem 700 mil pessoas em atraso com a terceira dose.

Além do Studio 5, seguem abertos nesta sexta-feira os outros 81 locais de vacinação. A lista, com endereços e horários de funcionamento pode ser conferida pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da Secretaria (@semsamanaus, no Instagram e Semsa Manaus, no Facebook).

