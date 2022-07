Morre Teodoro Ozores, presidente do Movimento Amigos do Garantido

Rogério foi um dos fundadores do MAG e um apaixonado torcedor do Boi da Baixa do São José

Manaus (AM) – O presidente do Movimento Amigos do Garantido (MAG) e um dos fundadores do Grupo Samel, o médico Theodoro Rogério Pazini Ozores, morreu na madrugada desta segunda-feira (4). A causa da morte não foi divulgada.

O MAG emitiu nota lamentado a perda. “É com profundo pesar e com o coração despedaçado que o Boi Garantido comunica o falecimento do Presidente do MAG (Movimento Amigos do Garantido) Cel. Rogério Ozores”, diz a nota.

Rogério foi um dos fundadores do MAG e um apaixonado torcedor do Boi da Baixa do São José.

“Desejamos força para a família e amigos do nosso Coronel”, finaliza a nota.

