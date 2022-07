Impeachment de presidente do Garantido é assinado

Parintins (AM) – Após grandes polêmicas envolvendo o atual presidente da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, Antônio Andrade, durante e depois do Festival Folclórico de Parintins, o pedido de impeachment contra o gestor já se iniciou. O documento foi assinado pelo ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio Choy, e a empresária e compositora Ana Paula Perrone.

Com a derrota considerada “humilhante” por muitos torcedores encarnados, no 55º Festival Folclórico de Parintins, uma mobilização entre a “galera”, sócios torcedores e integrantes da associação ganhou forças contra o presidente Antônio Andrade.

Insatisfeitos com a administração, o projeto de arena apresentado durante as três noites de festival, e a falta de pagamento de alguns trabalhadores do bumbá, os apaixonados pelo boi bumbá Garantido exigem a saída do atual gestor.

A assembleia geral para a prestação de contas do presidente está marcada para o dia 10 de julho. Com a aproximação da data foi encaminhado ao diretor financeiro, um pedido da relação de sócios torcedores em dia com a associação.

O pedido é assinado pelo advogado Marco Aurélio Choy, e a empresária e compositora Ana Paula Perrone, autora da toada “Parintins para o mundo ver”, em parceria com Jorge Aragão. De acordo com Choy, é necessário fazer o levantamento dos sócios torcedores para saber quais estão aptos para tomar decisões pelo bumbá.

Ainda de acordo com Choy e Perrone é solicitada apenas a saída do atual presidente, Antônio Andrade, principalmente após uma entrevista o gestor concedeu ao radialista Gil Gonçalves. Conforme eles, as respostas apresentadas pelo presidente ao jornalista são consideradas “incabíveis”.

