Homem abre janela de casa e acaba executado na zona Norte de Manaus

Segundo a família, a vítima não possuía envolvimento com o tráfico de drogas

Manaus (AM) – Um homem de 49 anos, identificado como Luiz Mário Teixeira Tufim foi encontrado morto dentro de uma residência, no início da tarde desta segunda-feira (4), às 12h30, na Travessa da Benção, bairro Comunidade Fé em Deus 1, no Conjunto Cidadão 5, na zona Norte da capital.

A vítima foi morta neste domingo (3), mas só foi encontrada na manhã desta segunda.

Um morador da comunidade viu a janela da casa entreaberta e se deparou com o corpo.

Criminosos

Uma moradora do local, que preferiu não ser identificada, disse para a imprensa que enxergou o momento em que uma dupla numa moto chegou no local. Eles chamaram pela vítima, que foi surpreendido com vários tiros quando abriu a janela.

“Foi muito rápido, ouvimos os tiros e resolvemos não olhar demais. Foi só o tempo dele abrir a janela que foi executado ali mesmo”, contou assustada.

A vítima morava sozinha e estava vendendo a casa por R$ 16 mil, conforme informações da família, que também afirma que Luiz não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Pelo falo do homem não possuir inimigos declarados, policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) continuam ouvindo testemunhas para identificar a motivação e os possíveis autores.

Edição Web: Bruna Oliveira

