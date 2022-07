Empresário Ednailson Rozenha é o novo presidente da FAF

Rozenha foi eleito pela maioria e com aproximadamente 70% de apoio dos clubes. Dissica Valério Tomaz estava à frente do cargo há 32 anos

Manaus (AM) – Ednailson Rozenha é o novo presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF). O empresário foi eleito na manhã desta segunda-feira (4), depois de votação que aconteceu na sede do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJDAM), no Conjunto Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

O até então presidente da FAF, Dissica Valério Tomaz, e o seu vice, Pedro Augusto, não estiveram presentes. Com as ausências, a condução da sessão precisou ser definida em assembleia. Coube ao presidente do Esporte Clube Tarumã, Ademir Maquiné, a missão de presidir o pleito.

Rozenha foi eleito pela maioria e com aproximadamente 70% de apoio dos clubes de futebol profissional do Amazonas e 100% das ligas presentes na assembleia. Apenas os representantes do município de Parintins eram contrários, mas não se fizeram presentes.

Em sua trajetória no esporte, o empresário já foi presidente do Fast Clube. Foi durante a gestão dele, em 2016, que o clube saiu de um jejum de 45 anos sem títulos. Agora ele tem a chance de reerguer a federação, há tantos anos nas mãos de um único grupo.

Convocação das eleições

As eleições foram definidas após as ligas e mais cinco clubes convocarem uma Assembleia Geral Extraordinária, no último dia 22 de abril. No total, 34 entidades filiadas à FAF assinaram o documento. Destes, cinco clubes profissionais: Princesa do Solimões, São Raimundo-AM, CDC Manicoré, Penarol-AM e Tarumã.

O presidente em exercício da FAF era Pedro Augusto, vice-presidente de Dissica Valério Tomaz, à frente do cargo há 32 anos. Pedro assumiu, de maneira não oficial, após Dissica se afastar por questões de saúde.

*Com informações da assessoria

