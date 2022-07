Chicago (EUA) – Durante o desfile de 4 de julho (Dia da Independência), pelo menos seis pessoas morreram e mais de 20 ficaram gravemente feridas e levadas para o hospital após um tiroteio próximo a Chicago, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (4). A polícia ainda está procurando os suspeitos pelo ataque, e acreditam que o atirador estava em um telhado, usando um rifle.

Centenas de pessoas prestigiavam o desfile, marcado para às 10h em Highland Park quando o tiroteio começou após 10 minutos de apresentação. Ao ouvir os tiros, todos saíram correndo para se proteger enquanto alguns já tinham sido atingidos e estavam ensanguentados. No alvoroço, as pessoas deixaram para trás cadeiras, carrinhos de bebê e cobertores, colocados no chão para assistir a parada.

“Minha equipe e eu estamos monitorando de perto a situação em Highland Park. A polícia estadual está no local e colocamos todos os recursos do estado à disposição da comunidade. Continuaremos trabalhando com as autoridades locais para ajudar os afetados”, disse o governador de Illinois, JB Pritzker, em um comunicado.

4 de julho é uma comemoração famosa e tradicional para os Estados Unidos, pois representa a marca histórica da independência do país. Estariam presentes carros alegóricos, bandas, além da passeata com pessoas comunidade e outros atrações especiais. Um desfile de bicicletas e animais de estimação para crianças também estava programado para começar 30 minutos antes do desfile principal. Outras cidades próximas, como Evanston e Deerfield cancelaram seus eventos por causa do incidente.

*Com informações da Veja

