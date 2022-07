Motorista suspeito de matar jovem a facadas diz que agiu em legítima defesa na Bahia

Salvador (BA) – O motorista de transporte clandestino suspeito de matar Wesley Nogueira dos Santos, de 18 anos, no Largo do Caranguejo, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (SMS), afirmou que agiu em legítima defesa.

O homem, identificado como José Carlos dos Santos, se apresentou na 27ª Delegacia Territorial, em Itinga na terça-feira (5), prestou depoimento e foi liberado, por não caber mais flagrante.

De acordo com a TV Bahia, o suspeito afirmou que durante o trajeto, Wesley teria avisado que precisava parar em São Caetano – e não no Largo do Caranguejo, que seria o acordo inicial.

José se recusou e os dois discutiram e se agrediram fisicamente. Neste momento, o motorista teria utilizado uma faca para atingir Wesley pelas costas.

A versão de José é diferente do que disseram as testemunhas do crime. O que a família do jovem afirma é que ele foi assassinado após ter batido com força a porta da van, fato que desagradou o motorista.

A polícia solicitou as câmeras de segurança de estabelecimentos da região, mas as imagens não mostram a discussão, apenas o movimento de carros na rua.

A mãe de Wesley, Suelen Nogueira, rebateu a versão do suspeito e afirmou, à TV Bahia, que o filho dela nunca desrespeitou ninguém.

O crime aconteceu no sábado (2). Wesley foi levado ao Hospital Geral Menandro de Farias – mesma unidade onde nasceu – foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi sepultado no domingo (3). Ele deixa a esposa e uma filha de três anos.

A Polícia Civil segue investigando o caso para apresentar o inquérito ao Ministério Público.

*Com informações do iBahia

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Mulher é presa por aliciar vítimas para falso pai de santo na Bahia

Vídeo: Homem é preso na Bahia após vazar filmagem íntima de mulher

Homem que arrancou olho da mulher com as mãos é preso na Bahia