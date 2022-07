Bombeiros resgatam cadela com 11 filhotes presos em buraco

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou uma cadela com 11 filhotes no Park Way, nesta quarta-feira (6), no Distrito Federal (DF). A cachorra, chamada Pantera, fugiu depois de ficar prenha e se abrigou num buraco.

De acordo com o CBMDF, os bombeiros encontraram a entrada do buraco muito estreita, e precisaram alargar a acesso para chegar ao animal. A dona sabia que Pantera ainda estava viva, pois ela respondia aos chamados.

Os militares ouviam o som dos filhotes, mas não da mãe. Para surpresa dos bombeiros, quando a equipe conseguiu acessar o buraco, a cachorra estava viva e foi retirada primeiro, com o auxílio de um gancho. Logo em seguida uma bombeira entrou no acesso e resgatou um por um dos onze filhotes.

Veja a imagem do resgate:

*Com informações do Metrópoles

