Homem mata mulher a facadas e escreve pedido de perdão com sangue dela

Na parede do quarto do casal, Rivaldo Borges Valadares, de 24 anos, escreveu "me perdoa" com sangue da vítima

Pará – Karine Conceição Silva, de 26 anos, foi assassinada a facadas pelo próprio marido Rivaldo Borges Valadares, de 24 anos, nesta segunda-feira (11). O homem se matou após cometer o crime. De acordo com investigadores, o rapaz escreveu na parede do quarto do casal “me perdoa” com o sangue da vítima.

Segundo os vizinhos, o casal brigava com frequência, mas logo em seguida fazia as pazes. O crime ocorreu em Marabá, município do Pará.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Bolsonarista que assassinou petista tem prisão preventiva decretada

Conselho de Medicina abre processo para expulsar médico por estupro de grávida no parto

Médico preso por favorecimento à prostituição contra adolescente é solto em Manaus