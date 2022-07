Eduardo Bolsonaro comemora 38 anos com bolo decorado com revólver

O deputado federal e filho do presidente também participou de ato a favor de armas no dia de seu aniversário

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comemorou seu aniversário com um bolo decorado com um revólver calibre 38, em referência à sua idade, 38 anos. O terceiro filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) defende a flexibilização da posse de armas.

Eduardo passou o aniversário, no domingo (10), em Brasília. Ele participou de uma manifestação organizado pelo Proarmas na Esplanada dos Ministérios.

No mesmo dia que um apoiador de Bolsonaro assassinou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. O guarda municipal Marcelo Arruda comemorava o aniversário de 50 anos com temática do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando a festa foi invadida pelo agente penal José da Rocha Guaranho. Os dois trocaram tiros.

Eduardo Bolsonaro não comentou o episódio. O assassino tinha uma foto em suas redes sociais com o deputado, registrada em 2018.

