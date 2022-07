No AM, setor de serviços avança 3,7%

Em maio de 2022, frente a abril, o volume do setor de serviços cresceu 3,7%, no Estado. A alta acontece após queda de 0,9%, em abril. Em maio de 2022, frente ao mesmo mês do ano anterior, o setor avançou 14,8%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta terça-feira (12) pelo IBGE.

Além disso, o setor obteve 11,2% de crescimento no ano (período de janeiro a maio), e no acumulado dos últimos 12 meses, o setor teve alta de 10,9%, no Estado.

No Brasil, o setor de serviços variou 0,9% em maio, acumulando alta de 9,2% em 2022 na comparação com o mesmo período de 2021. No ano, o setor cresceu 9,4%, e em 12 meses, 11,7%.

Comparação com índices dos demais Estados e DF

A alta de 3,7%, no volume de serviços, em maio, no Amazonas, posicionou o setor do Estado na 4ª posição entre as demais unidades da federação. As maiores quedas foram observadas em Pernambuco (-3,1%), Alagoas (-2,2%), e Mato Grosso ( -1,7%); e os melhores desempenhos, no Acre (11,7%), Tocantins, (6,1%), e Mato Grosso do Sul, (5,3%).

A alta de 11,2%, na variação acumulada do ano (janeiro a maio), inseriu o setor de serviços do Amazonas numa posição intermediária (11ª) entre Estados e Distrito Federal. Os melhores desempenhos foram os de Rondônia (-1,0%), Distrito Federal (0,9%), e Rio de Janeiro (2,4%); e os melhores desempenhos, os de Alagoas (25,7%), Ceará (18,1%) e Amapá (16,4%).

*Com informações do IBGE

