Homem confessa ter matado o próprio irmão durante culto evangélico

O homem morto a tiros durante um culto evangélico no último domingo (10/), em São Sebastião do Paraíso, Sudoeste de Minas, seria irmão do assassino. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi detido durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116, em Teófilo Otoni, e confessou ser o autor dos disparos que matou o próprio irmão, Kauê Alves dos Santos, de 26 anos.

A prisão, nessa segunda-feira (11), ocorreu a 837 quilômetros de São Sebastião do Paraíso. A PRF prendeu quatro pessoas que estavam no veículo: três homens e uma mulher. O carro tinha placas do Ceará.

Durante a abordagem policial, foram apreendidos dinheiro, 60 munições e uma arma, que pode ter sido utilizada no crime. Ainda de acordo com a PRF, o autor saiu do Ceará para cometer homicídio contra o próprio irmão, em Minas. O suspeito contou que a vítima havia matado o primo deles com a ajuda de um tio, em março deste ano.

*Com informações do Correio Braziliense

