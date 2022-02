AM reforça convite aos municípios para participação dos “Jogos no Interior”

municípios aptos a receberem os Jogos no Interior serão anunciados no dia 22 de março

Manaus (AM)- Na busca por incentivar o esporte de base nos municípios, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), reforça o convite às prefeituras apresentarem o plano de trabalho para o Chamamento Público “Jogos no Interior” – Mais Esporte.

A ideia do edital, que prevê um investimento de R$ 250 mil para cada calha, surgiu após visitas estratégicas a mais de 50 cidades do interior.

“Para casar os municípios com as calhas, cada calha vai receber R$ 250 mil do Governo do Amazonas. A calha do Alto Solimões, a calha do Alto Rio Negro, a calha do Médio e do Baixo Amazonas, as calhas do Madeira, Purus e Juruá, todas receberão o fomento, incluindo três municípios da Região Metropolitana”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Os municípios aptos a receberem os Jogos no Interior serão anunciados no dia 22 de março. De acordo com o art. 10º do edital, as prefeituras aprovadas terão de 25 de março a 5 de abril para a apresentação da documentação completa. O plano de trabalho e os demais documentos deverão ser entregues em envelope lacrado, por meio de ofício e enviados à diretoria da Faar.

Modalidades

Os jogos foram divididos nas seguintes categorias: masculino, feminino, masculino indígena e feminino indígena. As modalidades esportivas coletivas para as categorias masculina e feminina serão futebol de campo, futebol de salão, voleibol e handebol. As modalidades individuais serão corridas de rua – 10 km, corrida de velocidade – 100 metros, judô, jiu-jitsu e wrestling.

Já nas modalidades coletivas para as categorias masculino e feminino indígena, os esportes disputados serão o cabo de força, futebol de campo, além dos desportos e jogos tradicionais específicos coletivos de cada etnia.

Nas modalidades individuais, os esportes serão o arco e flecha, arremesso de lança, canoagem, corrida com tora, corrida de resistência, corrida de velocidade, lutas corporais e os desportos e jogos tradicionais específicos individuais de cada etnia.

