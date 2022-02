Inscrições abertas para campeonato de xadrez, em Manaus; confira valor das inscrições

Manaus (AM) – No dia 24 deste mês, no bar Xeque-Mate Snack Beer, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus, acontece o Circuito Blitz, campeonato de xadrez organizado pelo Amazon Battle Chess (ABC). O valor das inscrições é de R$ 15 e R$25, dependendo da categoria e do naipe do(a) competidor(a). Os três melhores colocados serão premiados em dinheiro. Para maiores informações, entre em contato com o (92) 98200-1384.

O projeto Amazon Battle Chess (ABC) foi iniciado em 2020, com o objetivo de transmitir torneios online de xadrez em meio as dificuldades impostas pela pandemia, no entanto as atividades foram ampliadas, conforme a procura de enxadristas da região Norte cresceu.

Após dois anos de sucesso no ramo da transmissão do esporte, cursos para iniciantes e realização de torneios, a ABC conta com equipe de peso para dar suporte aos entusiastas do xadrez. Idealizador do projeto, Mikhail Iwanon é mestre pela Federação Mundial de Xadrez (FIDE) e já foi finalista do campeonato brasileiro absoluto. O apresentador das transmissões é Reinier Freitas, que também é árbitro oficial da Confederação Brasileira de Xadrez e comentou a importância do projeto na região Norte.

“Conforme foi aumentando o interesse da comunidade enxadrística do estado na nossa organização, o ABC foi diversificando suas atividades e passou a transmitir torneios de grande porte, como a final do campeonato amazonense de xadrez. Percebemos que existia uma necessidade muito grande do esporte aqui”, afirmou.

O mais jovem campeão absoluto amazonense, Ronnie Stone, que também já conquistou o terceiro lugar no campeonato brasileiro sub-16 é responsável pelos comentários das transmissões. Ele afirma que os serviços da ABC estão em expansão e no momento, a organização é a maior da região Norte “Entramos em 2022 a todo o vapor, expandindo ainda mais a nossa gama de serviços. Temos uma loja online, sendo revendedores oficiais da Jaehrig, a maior fabricante de jogos de xadrez do Brasil, e oferecemos também aulas de xadrez exclusivas para adultos”, disse.

