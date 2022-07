Acidentes de trânsito deixam policiais, motociclistas e pedestre feridos em Manaus

Manaus (AM) – Dois acidentes de trânsito foram registrados na noite desta quinta-feira (14), deixando oito vítimas com ferimentos graves e leves. A primeira ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas D8 e D 11, no bairro Japiim, Zona Sul. A segunda ocorrência aconteceu na rua Visconde de Porto Seguro, no bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com as informações, o primeiro acidente ocorreu por volta das 18h durante uma perseguição policial realizada pela Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), que terminou no momento em que a viatura colidiu com um carro de passeio, modelo Sedan, que passava pelo cruzamento das ruas D 8 e D 11, no Japiim.

Os policiais perseguiam criminosos que estavam em um carro modelo Celta, na cor vermelha, que após o acidente conseguiram fugir.

Conforme repassado pela polícia, cinco pessoas ficaram feridas, três policiais da Rocam, o motorista de 61 anos, do carro de passeio que teve o veículo jogado contra o muro de uma residência, e um pedestre de 63 anos, que foi atingido enquanto caminhava na calçada.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Dois policiais, o motorista e o pedestre foram encaminhados para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio.

O outro policial foi encaminhado para receber atendimento em um hospital particular da cidade. As informações sobre o estado de saúde das vítimas dão conta de que tiveram apenas ferimentos leves e não correm risco de morte.

O segundo acidente foi registrado por volta das 20h, na rua Visconde de Porto Seguro, no Parque 10, onde um mototaxista identificado como Sidinar Siqueira, de 27 anos, e a passageira Graciete Corrêa, de 54 anos, foram atingidos por outro motociclista identificado como Leandro Oliveira, de 28 anos.

O casal teria sido atingido pela moto de Leandro, que estava em alta velocidade. Após a colisão, os três envolvidos no acidente caíram em via pública.

O mototaxista e a passageira tiveram apenas ferimentos leves, porém, Leandro ficou gravemente ferido e foi socorrido com urgência para uma unidade hospitalar da cidade.

Sidimar e Graciete foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois foram liberados.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) esteve nas duas ocorrências para controlar o trânsito e orientar os condutores que passavam pelos locais.

Veja o vídeo do acidente com a viatura da Rocam

