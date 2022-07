Adolescente grávida de três meses está desaparecida em Manaus

Manaus (AM) – Jamily Sousa da Silva, de 16 anos, está desaparecida desde o último domingo (17). A mãe da adolescente, Tania Maria de Sousa, de 37 anos, registrou boletim de ocorrência e informou que a filha está grávida de três meses e saiu da casa de seu namorado, no bairro Flores, Zona Oeste de Manaus, com destino ao bairro Alfredo Nascimento, onde mora com a mãe.

De acordo com Tania, a adolescente foi levada até um ponto de ônibus pela sogra e entrou no ônibus, linha 035. Ela estava trajando um vestido rosa/nude, com uma listra vermelha e usava sandália rasteira e só tinha em mãos a carteira de dinheiro.

A mãe da adolescente conta que estava viajando, chegou em casa e ligou para a filha, que estava na casa do namorado (que está se recuperando de uma cirurgia). Quando percebeu que Jamily não chegava em casa, ligou para o celular dela, mas sem resposta.

Ela relata que não pôde ver as imagens da câmera de segurança do ônibus 035 porque é necessário ter um mandado judicial, o que dificulta ainda mais a busca pela filha.

Tania diz ainda, que a filha não tem histórico de fuga e pede que se alguém a vir ou a reconhecer, que avise onde é o local, pois, ela e a família estão muito preocupados.

Quem reconhecer Jamily em algum lugar da cidade, pode entrar em contato pelo telefone 98637-8936.

Edição Web: Bruna Oliveira

