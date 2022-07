Vitão é humilhado após vídeo e ganha apoio de Anitta: ‘Gente babaca’

Com look novo, cantor foi comparado até à personagem Mamuska, da novela 'A Cor do Pecado'

Anitta saiu em defesa de Vitão após o cantor e finalista do ‘Dança Dos Famosos’ ser vítima de ataques nas redes sociais após postar um vídeo com um look inusitado nas redes sociais.

No vídeo, o finalista da “Dança dos Famosos” aparece com os cabelos presos em dois coques, estilo Maria Chiquinha, maquiagem colorida e luvas. Os internautas não perdoaram.

“É Luísa, melhor sozinha mesmo”, comentou um citando a ex-namorada do músico, Luísa Sonza. “Isso é um pedido de ajuda?”, perguntou outra.

Anitta apoiou o look de Vitão e rebateu as críticas contra o cantor. Em um comentário numa página de fofoca no Instagram, Anitta falou: “Quanto comentário babaca. Quanta gente babaca nesse mundo. Arrasa, Vitão”.

Vitão responde Anitta

Após a polêmica, Vitão agradeceu Anitta pelo apoio. “Liberdade pra dentro da cabeça e pro mundo a fora. Assistam meu clique novo, que eu tô bem lindo lá com meu penteadinho pra você pode fazer igual depois. Obrigado, Anitta, por sempre me exaltar como artista. É isso que importa pra mim. Somos gigantes e imortais”, escreveu o cantor nos stories do seu Instagram.

*Com informações do Uol

