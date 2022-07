Maternidade Alvorada será reformada pela primeira vez após 30 anos em Manaus

As obras para melhorar a infraestrutura das unidades de saúde do Estado seguem determinação do governador Wilson Lima

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), assinou nesta terça-feira (19) a ordem de serviço para a execução de serviços de reforma na Maternidade Alvorada, no bairro de mesmo nome, na Zona Centro-Oeste de Manaus. As obras terão investimento de R$ 797,6 mil. Esta é a primeira reforma na unidade em 30 anos.

A assinatura da ordem de serviço foi feita pelo secretário da SES-AM, Anoar Samad, com a presença do corpo de funcionários da maternidade. As obras para melhorar a infraestrutura das unidades de saúde do Estado seguem determinação do governador Wilson Lima.

“Infelizmente é uma realidade que a gente vê estruturalmente. Muitas unidades não receberam nenhum tipo de reforma, até por décadas, mas quando estive na unidade, foi uma das que pedi para que a gente investisse. Hoje eu assinei essa ordem de serviço, e já está autorizada, eu assino em um dia, a obra começa no outro. Então nós vamos revitalizar toda essa unidade, até para condizer com os excelentes profissionais que nós temos aqui dentro”, afirmou o secretário.

A reforma inclui serviços no Sistema de Tratamento de Efluentes da unidade, instalações hidrossanitárias, reformas na rede elétrica, fachada, pintura, almoxarifado, rede de gases medicinais, além de uma base e cobertura para o recebimento de uma usina produtora de oxigênio, que deve ser instalada na unidade nos próximos meses.

Criada há 37 anos, a Maternidade Alvorada é uma das principais unidades de saúde gestacionais da capital. Segundo a diretora-geral da maternidade, Aládia Jimenez, atualmente a unidade chega a registrar uma média de 200 partos por mês.

“Essa maternidade hoje recebe esse pacote de obras com muita satisfação, muita alegria, você não tem ideia do quanto a comunidade está feliz por esse momento. Representa um momento muito importante porque a maternidade acolhe a todos, ela acolhe a área ribeirinha, acolhe a capital e todo o estado do Amazonas”, afirmou a diretora.

*Com informações da assessoria

