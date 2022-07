Moradores da Comunidade da Sharp conhecem primeira obra do Prosamin+

Manaus (AM)- A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas realizou, nesta terça-feira (19), uma edição do projeto “Tô na Obra” com a participação de lideranças do Grupo de Apoio Local (GAL) da Comunidade da Sharp, que vai receber intervenções do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+).

O grupo, integrado por moradores que irão passar pelo processo de desapropriação e reassentamento previstos no Prosamin+, visitou a primeira obra de um novo residencial que começou a ser erguido na avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona sul de Manaus.

A visita iniciou com uma apresentação do programa na sede da UGPE e depois o grupo seguiu para a obra.

“É muito importante, porque nessa data de hoje a gente viu o projeto no papel. E quando vem para a parte física, o sonho da gente se torna concretizado”, comemorou a líder comunitária da Comunidade da Sharp, Emilene Mariana.

De acordo com a UGPE, que executa o Prosamin+, o conjunto composto por quatro blocos e 32 apartamentos será destinado ao reassentamento das famílias beneficiárias do programa, nas comunidades da Sharp e Manaus 2000.

Um segundo conjunto, com nove blocos e 72 apartamentos, já foi licitado e, em breve, começa a ser erguido no bairro Cachoeirinha, também na zona sul.

Os dois residenciais serão construídos com recursos estaduais, para agilizar o processo de reassentamento das famílias.

“Aqui é como se fosse o embrião do novo Prosamin+. O Habitacional dentro do programa é uma das soluções de reassentamento. A gente não consegue tirar todo mundo de lá e colocar em apartamento. Essa é uma das soluções”, disse o subcoordenador de engenharia da UGPE, João Benayon.

Além das unidades habitacionais, o programa oferece como soluções de moradia a indenização, bônus-moradia e bolsa moradia transitória.

No decorrer do programa serão reassentadas, por etapas, 2.580 famílias da envoltória de obras nas comunidades da Sharp e Manaus 2000.

Outras nove quadras habitacionais estão projetadas para serem construídas pelo Prosamin+.

São sete na obra da Comunidade da Sharp, na zona leste; e dois na obra da Manaus 2000, na zona sul, perfazendo um total 648 unidades habitacionais construídas pelo programa.

Com investimento de aproximadamente R$ 542 milhões, o Prosamin+ vai executar obras de infraestrutura, saneamento básico, habitação, requalificação urbanística e tratamento de área de risco socioambiental nos bairros do Japiim, Coroado, Distrito Industrial e Armando Mendes.

A subcoordenadora social da UGPE, Viviane Dutra, destacou a importância da participação da comunidade em todas as fases do novo Prosamin+.

“Todas essas ações que foram feitas nesta tarde fazem parte do processo participativo. Então sempre que uma nova etapa inicia, ou uma nova atividade é feita, a gente convida as lideranças comunitárias, faz uma reunião de nivelamento, e apresenta qual o planejamento que vai ser feito”, disse a subcorrdenadora.

Na próxima quarta e quinta-feira (27 e 28), o Governo do Amazonas realiza dois dias de mutirão, na Comunidade da Sharp, para o atendimento pela Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) das primeiras 274 famílias que serão reassentadas na Comunidade da Sharp.

