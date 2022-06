Governo do Amazonas dá início à obra do primeiro residencial do novo Prosamin+

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), está iniciando as obras do primeiro residencial do novo Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+). A quadra residencial é composta de quatro blocos habitacionais e um total de 32 apartamentos. Será erguida na avenida General Rodrigo Otávio, Japiim, Zona Sul da capital.

De acordo com o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, no momento está sendo feita a limpeza do terreno e a instalação do canteiro de obras. Segundo ele, também já foi concluído o processo de licitação para construção de outro residencial, de nove blocos e 72 apartamentos, que vai ser erguido na Cachoeirinha, Zona Sul.

As obras nessa área iniciam em breve, conforme Marcellus. Os dois residenciais, explica o coordenador executivo, estão sendo erguidos com recursos estaduais, para agilizar o processo de reassentamento das famílias.

Outros nove residenciais estão projetados para serem construídos com recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). São sete na obra da Comunidade da Sharp, na Zona Leste, e dois na obra da Manaus 2000, na Zona Sul.

“Estamos agilizando os dois primeiros residenciais com recursos do Estado. Os demais estão inseridos na obra da Manaus 2000, que já está licitada e na obra maior que abrange a comunidade da Sharp. Para esta construção, estamos fazendo uma licitação internacional e pretendemos iniciar as obras no segundo semestre”, informa Marcellus.

Ao mesmo tempo, acrescenta o coordenador executivo, segue o trabalho para realocação de moradores da comunidade da Sharp. “Está em pleno andamento o processo para o reassentamento das famílias que vivem sob risco de alagação há mais de 20 anos naquele local. A atual administração do Governo do Estado tomou a decisão de resolver em definitivo o problema”, afirmou, explicando que o reassentamento será por etapa, conforme forem iniciando as frentes de obras.

Reassentamento

Junto com obras de requalificação urbanísticas, de saneamento básico, de mobilidade urbana e construção de parques, o novo Prosamin+ irá reassentar 2.580 famílias das áreas de intervenção do programa nas comunidades da Sharp e Manaus 2000. Além dos apartamentos construídos por meio do programa, as soluções de moradias incluem ainda indenizações, bônus e auxílio moradia.

Os imóveis já foram identificados e selados no início das ações do programa e, agora, estão em processo de certificação. Segundo a UGPE, 1.469 famílias já receberam os certificados. O documento confirma que o imóvel está na área de risco onde acontecerão as obras do programa e servirá para cada proprietário abrir seu processo na Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab), próxima etapa do reassentamento.

A UGPE mantém um plantão social na comunidade todas as quartas-feiras, tirando dúvidas e esclarecendo os moradores sobre as ações do programa na área. Até a finalização dos trâmites para os reassentamentos, as equipes sociais atuarão em conjunto com a comunidade, para garantir que todos os moradores acompanhem as informações sobre o processo. A ação envolve lideranças comunitárias, por meio dos Grupos de Apoio Local (GAL).

