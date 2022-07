Morador de rua tem perna esmagada por ônibus dentro do Terminal da Cachoeirinha

Manaus (AM) – Um morador de rua identificado apenas como “Fernando”, teve a perna esmagada por um ônibus do Trabalho Coletivo, na tarde desta quinta-feira (21), dentro do Terminal de Integração 2, situado no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul da capital.

De acordo com informações da polícia, o acidente aconteceu por volta das 17h, momento em que o homem tentava atravessar. Ainda conforme as informações, Fernando estava alcoolizado e acabou escorregando.

Na momento em que a vítima caiu no chão um ônibus da linha 637 passava no local e acabou esmagando a perna dei homem. Testemunhas relataram que foi necessário o motorista do ônibus dar a ré para que a vítima pudesse ser resgatada.

O homem teve graves ferimentos, com fraturas expostas na perna esquerda. Segundo franqueadores do terminal, Fernando é morador de rua e vive pelas redondezas há muito tempo.

O Serviço de Atendimento Móvel de de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros à vítima. Após ser socorrido, Fernando foi encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade onde passa por cirurgia. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde do homem.

