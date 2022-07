Manaus (AM) – Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e um caminhão ocorreu na tarde desta quinta-feira (21), na avenida Arquiteto José Henrique, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O acidente causou transtornos aos condutores que passavam pelo local e deixou passageiros do carro com lesões.

De acordo com informações de testemunhas, o carro de passeio modelo Gol, na cor vermelha, estava passando no local quando foi fechado por outro veículo, modelo picape. Nesta ocasião, o motorista do carro fechado tentou desviar e acabou colidindo na traseira do caminhão, que estava estacionado no canteiro da avenida.

Devido ao impacto, o teto do veículo de passeio foi parcialmente arrancado e o para-brisa foi arremessado. Os ocupantes do veículo estavam todos utilizando cinto de segurança e as passageiras, indígenas, tiveram apenas lesões pelo corpo. Segundo informações de testemunhas, uma passageira desmaiou com o susto, mas logo em seguida acordou.

A testemunha relatou que ajudou a socorrer as vítimas e contou detalhes do acidente. Ele informou que as vítimas estavam em choque após a colisão e que dentro do carro haviam três mulheres indígenas e o motorista. Além disso, o homem ressaltou que o controle do motorista não deixou algo pior acontecer.

“Teve um detalhe muito importante. Na hora do acidente estava chovendo e se ele tivesse acelerado, o impacto seria muito mais forte, provavelmente teria algum óbito. O motorista foi prudente e todos estavam com cinto de segurança. Graças a Deus, amenizou o máximo possível”, explicou a testemunha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, socorreu as vítimas e posteriormente os encaminhou para uma unidade hospitalar da cidade. As vítimas não correm risco de vida.

A perícia foi acionada para realizar os procedimentos necessários para identificar as causas e os responsáveis pelo acidente.

