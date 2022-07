A importância dos jogos jurídicos na formação do acadêmico

Um dos maiores eventos que contribuem com a prática acadêmica são os Jogos Jurídicos, promovidos anualmente pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB/AM)

Independente da área profissional que se pretende atuar, a vida acadêmica é sempre repleta de desafios. A vida acadêmica do estudante do curso de Direito, em especial, além de contar com extensas horas de leituras dos códigos que possuem as legislações que regem o nosso país, faz com que o acadêmico da área precise ter outros domínios, como exemplo: o da oratória e poder de argumentação e persuasão.

As estratégias de comunicação, com o propósito de convencer alguém a ter uma ideia ou comportamento alterado, e estes domínios a mais os quais faço referência, são prerrogativas profissionais que vão para além da sala de aula.

Um dos maiores eventos que contribuem com a prática acadêmica são os Jogos Jurídicos, promovidos anualmente pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB/AM). Trata-se de uma competição entre as faculdades que possuem o curso de Direito. Este evento proporciona aos estudantes a possibilidade de estreitar a relação entre a teoria e a oralidade, contribuindo para que o profissional em formação tenha contato com os assuntos jurídicos palpitantes na vida real. Os assuntos abordados nesta competição são de extrema relevância para o Direito e de grande interesse social. Vale ressaltar que podem participar dos Jogos Jurídicos da OAB/AM os acadêmicos do curso de Direito do 1º ao 10º período do curso que ainda não tenham colado grau.

Tendo em vista que o objetivo do profissional do Direito é atuar garantindo os direitos dos cidadãos, independente da profissão, é preciso formar profissionais de excelência. Neste sentido, os Jogos Jurídicos contribuem na formação do acadêmico, possibilitando trazer a realidade do mundo jurídico para o dia-a-dia dos futuros profissionais.

Além da evolução profissional é possível perceber a transformação pessoal dos acadêmicos que participam dos Jogos Jurídicos, pois inúmeros são os relatos das experiências positivas daqueles que já participaram da competição. Citam desde a perda da timidez até a conquista da autoconfiança e segurança para atuar na área.

Desta forma, podemos ver o quão é fundamental esse tipo de competição jurídica na formação do futuro advogado. A iniciativa por parte da Comissão de Aperfeiçoamento Jurídico (CAJ) da OAB/AM com as Coordenações do curso de Direito e Núcleos de Práticas Jurídicas das instituições de ensino superior, participantes do evento, contribuem positivamente na formação daqueles que almejam um dia, serem operadores do Direito.

Texto: Jéssica Costa

Leia mais:

Aposentado de 77 anos conquista aprovação na OAB: “Nunca é tarde”

Caso Daniel Silveira: “Descumprimento de decisões judiciais é extremamente preocupante”, diz OAB

OAB nomeia Carlos Santiago para Comissão de Combate à Corrupção