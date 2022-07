Novo estudo diz que sexo anal pode potencializar o orgasmo feminino

O levantamento, divulgado no fim de junho, foi feito com mais de 3 mil mulheres

O sexo anal segue sendo um tabu entre as mulheres, principalmente porque vem carregado de um estigma de dor intensa. Contudo, uma pesquisa feita pela Universidade de Indiana juntamente com a empresa For Goodness Sake, chegou a conclusão de que, na verdade, ele pode ser uma ferramenta poderosa para os orgasmos femininos.

O levantamento, divulgado no fim de junho, foi feito com mais de 3 mil mulheres, com 18 a 93 anos, e afirma ser o primeiro dedicado especificamente para entender como sexo anal, nesse caso, sem penetração total, pode ser benéfico para o prazer feminino. Os números impactam: para 25% das entrevistadas, o estimula anal, interno ou externo ajudou a deixar o orgasmo mais potente.

Os resultados foram publicados na revista científica internacional Plos One. A proposta do estudo é levar o conhecimento destas técnicas a mais mulheres, dando mais chances de entenderem as próprias preferências, de falarem sobre isso e usufruírem do prazer sexual.

“Vejo que algumas mulheres têm vontade de experimentar, mas acabam se privando por medo do julgamento. Digo que o prazer tem que anteceder a cultura da sociedade. Todo nosso corpo é capaz de prazer se nos permitirmos. O sexo anal é só mais uma forma” , diz Carla Geane, sexóloga da INTT, marca de produtos eróticos.

Existem três movimentos que se destacam entre os preferidos entre as mulheres. Para 40% delas, o toque ao redor do ânus é prazeroso, para 35%, é bom que a penetração seja feita pelo menos com a ponta do dedo e para 40%, o duplo estímulo é a melhor opção.

O estudo diz ainda que para 28,3% a penetração preferida na região é feita com o dedo do parceiro, enquanto para 25,7% é o pênis seguido de 17,4% que preferem um sex toy,

Por último, o próprio dedo é a melhor opção para 15,4%.

Se quiser experimentar a penetração com o dedo, Carla dá a dica: use preservativo. “E coloque um bom lubrificante, pode ser, inclusive, um sensorial, que esquente ou faça a região vibrar”, diz a especialista.

Para ela, o importante é relaxar e, para isso, é necessário estimular o local, aos poucos, por pelo menos 30 segundos antes da penetração.

Cuidados no sexo anal

Experimentar é bom, mas para que a relação seja realmente prazerosa é necessário ter alguns cuidados básicos com a região anal, já que ela, ao contrário da vagina, não está preparada para receber a pentração.

“O uso de preservativo é imprescindível. O ânus é uma região muito vascularizada, e além da transmissão de ISTs, ela é cheia de bactérias que podem colocar em risco a parceria” , diz Giane.

Por não ter lubrificação natural, o uso de um lubrificante é indispensável na relação, assim como o cuidado com a força e velocidade da penetração.

“A pessoa que será penetrada precisa estar em uma posição confortável, tranquila e relaxada”, diz Geane.

E também, vale higienizar o local antes do sexo. Se preferir a penetração com sex toys, mais atenção ainda. No local, só pode ser usado brinquedos projetados para a região anal. “Nada de improviso para evitar acidentes. O aparelho não pode ser cilíndrico e precisa ter uma base para que não haja o risco de

escorregar para dentro”, completa Geane.

