Mutirão do CadÚnico atende mais de 700 pessoas em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou, neste sábado (23), a 11ª edição do Mutirão de Cadastro Único, atendendo mais de 700 pessoas na sede da secretaria, localizada na avenida Ayrão, Centro.

Realizando o atendimento de famílias residentes das zonas Sul, Oeste e Centro-Oeste da cidade, a ação faz parte de uma agenda de atendimentos em massa que já garantiu a atualização cadastral de mais de oito mil famílias, desde a realização do primeiro mutirão, além da inserção de 52 mil novos cadastros nos primeiros seis meses do ano. Pelo menos 50 mil famílias ainda necessitam realizar a atualização.

“A ideia dos mutirões nasceu com o intuito de distensionar a alta demanda dos nossos Centros de Referência de Assistência Social, evitando longas filas e ainda diminuindo o tempo de espera das famílias que aguardam esse atendimento. O que estamos fazendo aqui é garantir que essas famílias tenham acesso aos benefícios do cadastro o quanto antes”, destacou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Foto: Antonio Pereira/Semcom

Diretora da Área de Proteção Social da Semasc, Lilian Gomes definiu essa edição como um “momento de consolidação”.

“Estamos consolidando tudo aquilo que planejamos e realizamos ao longo de dez edições desse mutirão, com um layout de atendimento em massa que garante o atendimento eficaz e digno a essas famílias. Nos especializamos nisso com o passar do tempo e continuamos fazendo de tudo para zerar as filas nas nossas unidades do Cras”, concluiu Lilian.

Adriana Souza, 35 anos, destacou a importância do auxílio após a perda de seu emprego. “O auxílio vem sendo essencial no cotidiano da minha família, me ajudando bastante neste ano. A iniciativa da prefeitura de adiantar o atendimento é simplesmente maravilhosa. Não só me ajudou como ajuda um número imenso de pessoas que precisam”.

com informações da Assessoria*

