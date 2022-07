Governador apresenta balanço de R$ 42 milhões empregados no setor social

O governador do Amazonas, Wilson Lima, acompanhado da primeira-dama, Taiana Lima, apresentou nesta segunda-feira (25) um balanço dos investimentos de mais de R$ 42 milhões no setor social, entre 2019 e 2022, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). O montante corresponde aos recursos repassados por meio de quatro editais para Organizações da Sociedade Civil (OSC’s).

Por meio de parcerias com as instituições, o Governo do Amazonas atendeu mais de 121 mil pessoas direta e indiretamente em 22 municípios. As OSCs prestam serviços de apoio à crianças e adolescentes, cuidados aos idosos, atenção a pessoa com deficiência, inclusão social e produtiva.

“O atendimento que vocês prestam é fundamental. São pessoas dedicadas, que muitas vezes emprestam o seu lar, abrem as portas da sua casa, para receber quem não tem um lar. Meu reconhecimento e minha gratidão pelo trabalho que vocês fazem aos mais vulneráveis e aos que tanto precisam nesse estado” , disse o governador aos representantes das entidades.

No primeiro edital lançado, em 2019, foram R$ 6 milhões destinados ao setor social. No segundo, em 2021, o investimento subiu para mais de R$ 12 milhões. Já no edital lançado neste ano, que ainda está em fase de seleção de instituições, o investimento já chega a R$ 20 milhões.

“Vocês podem contar sempre com a gente e que possamos continuar fazendo sempre o bem ao próximo, às nossas crianças, às nossas mulheres, aos nossos idosos e é isso que o governador Wilson Lima sempre determina para todo o secretariado dele, que olhem por aqueles que mais precisam e atendam com atenção, carinho e amor” , disse a primeira-dama, Taiana Lima.

Diretora do Lar Batista Janell Doyle, Magaly Araújo, falou sobre a importância que o apoio recebido do Governo do Estado tem para as ações da instituição. A instituição cuida de crianças e adolescentes em situação de risco social.

Thiago Gouvêa, representante da Fazenda da Esperança em Manaus, também destacou o apoio. “Nossa atividade é de alta complexidade e na aquisição de insumos, na orientação, o estado se faz bastante presente. O FPS nos acompanha e é uma parceria pela qual somos muito agradecidos”.

Outros recursos

Além dos editais lançados pela atual gestão, Wilson Lima destinou às instituições os valores previstos em edital lançado pela gestão anterior, mas que não haviam sido executados. Foram R$ 4 milhões repassados por determinação do governador para beneficiar 23 mil pessoas direta e indiretamente por organizações sociais que haviam sido aprovadas em 2018.

“O apoio às instituições que prestam serviço para as famílias mais vulneráveis foi um compromisso que ele manteve, dando apoio financeiro para essas instituições” , disse a secretária executiva do FPS, Kathelen Braz.

O FPS também repassou mais de R$ 62 milhões para outras secretarias empregarem na execução de projetos destinados à pessoa com deficiência, para aquisição de cadeira de rodas, atendimento na assistência alimentar de refugiados e em apoio aos programas Prato Cheio e Auxílio Estadual.

