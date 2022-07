Convenções lançam candidaturas de Ciro, Lula, Janones e Bolsonaro nesta semana

A primeira será com Ciro Gomes, na sede nacional do partido na capital federal

Brasília (DF) – Quatro partidos realizam convenções nacionais esta semana para lançar, finalmente, os nomes de seus pré-candidatos à Presidência da República: Ciro Gomes (PDT), Lula (PT), André Janones (Avante) e Jair Bolsonaro (PL) serão as estrelas de convenções em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, respectivamente, entre esta quarta-feira (20) e domingo (24).

A primeira será com Ciro Gomes, na sede nacional do partido na capital federal. Apesar de a pauta da reunião tratar principalmente da “escolha dos candidatos do PDT a presidente e vice-presidente da República”, o partido só tem certo o nome de Ciro Gomes ao Planalto. Nas redes sociais, Ciro já criticou as escolhas de Braga Netto e Alckmin a vices, mas não deu pistas de quem poderá concorrer a seu lado.

Na quinta-feira (21), o PT fará a sua convenção partidária em São Paulo, escolhendo o nome de Lula para o cargo de presidente e Geraldo Alckmin (PSB) para a vice. De acordo com a agenda oficial, no entanto, Lula e Alckmin estarão em Pernambuco na data.

Lula, que atualmente lidera as pesquisas, fará um tour pelo interior do estado na quarta-feira e estará na capital na quinta-feira. Em todos os momentos, além de Alckmin, o petista estará acompanhado do deputado federal Danilo Cabral (PSB), que é pré-candidato do partido ao governo do estado.

No sábado (23), André Janones – que oscila entre 1 a 2% das intenções de voto – deve ter sua candidatura confirmada a presidente em uma convenção do Avante em Minas Gerais.

No domingo, é a vez do evento conhecido como “Todas as Torcidas Unidas pelo Bem do Brasil”, que lançará a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição, desta vez pelo PL. O presidente deve ser a estrela de um evento no Maracanazinho, arena com capacidade para 11.800 pessoas vizinha ao estádio do Maracanã. O evento começa pontualmente às 8h22, e Bolsonaro deve subir ao palco às 11h22.

Outros partidos devem lançar suas candidaturas até o dia 5 de agosto. Após o prazo, os partidos podem chamar os escolhidos de “candidatos”, mas apenas a partir de 15 de agosto que os partidos poderão pedir votos aos seus nomes.

*Com informações do Antagonista

Leia mais:

TST pede a governo que ratifique convenção sobre assédio no trabalho

Aleam deve seguir tradição de renovação entre 40% e 55%, diz cientista político

De olho na reeleição, Bolsonaro propõe pacote de medidas para reduzir preço dos combustíveis