Homem que ameaçou virar ministros de “cabeça para baixo” deve seguir preso, diz PGR

Para a Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-vereador e influenciador digital Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, de 46 anos, conhecido como Ivan Papo Reto, deve continuar preso enquanto a Polícia Federal investiga se ele teve cúmplices ao fazer ameaças contra políticos de esquerda e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O homem foi detido na última sexta-feira (22), em Belo Horizonte, após mandado de prisão temporária expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte.

Antes de ser preso pela PF, o ex-vereador ainda debochou da possibilidade em vídeo que se referia a Moraes: “Prende minha rola”.

A prisão decretada foi pelo período de cinco dias, e a PF pediu ao Supremo a prorrogação por igual prazo, enquanto termina a perícia em material apreendido na casa do suspeito.

“A liberdade do custodiado pode causar sérios prejuízos à investigação, com possível supressão de provas, que podem ser localizadas com o término do exame do material apreendido ou mesmo a comunicação com outros membros do grupo, ainda não identificados, acarretando a ineficácia das medidas investigativas”,

argumentou a Polícia Federal.