Vídeo: Bebel Gilberto pisa na bandeira do Brasil e causa revolta nas redes sociais

Um vídeo começou a circular nas redes sociais durante este fim de semana e causou revolta em internautas. A gravação mostra Bebel Gilberto, filha do compositor João Gilberto, sobrinha de Chico Buarque pisando na bandeira do Brasil durante show.

A bandeira foi levada por um expectador que mora nos EUA. “Desculpe-me por fazer isso. Mas, eu estou orgulhosa em ser brasileira ou não?”, disse a artista em inglês. A ação de Bebel, filha do cantor e compositor João Gilberto, acompanhou algumas respostas de “Yes” e “No” (sim e não), além de vaias e gritos dados pelo público.

Esta é Bebel Gilberto, filha do compositor João Gilberto, sobrinha de Chico Buarque. Vejam o q ela fez com a bandeira do Brasil recebida de um expectador em San Francisco.



“Alguém que não tem amor pela própria Pátria e rechaça o maior símbolo de patriotismo de uma nação, não é digno de se dizer brasileira. Essa classe arrogante e soberba, que durante muitos anos foi tratada com respeito e admiração pelos brasileiros, hoje são desprezados”, escreveu o ex-secretário Mario Frias no Twitter.

Pedido de desculpas

Nas redes sociais, Bebel se pronunciou sobre a atitude, pedindo desculpas pelo ator ter virado um “presente para a extrema-direita.”

“Foi um ato impensado meu, porque se tivesse tido tempo de raciocinar teria me ocorrido que eu estava entregando de presente para a extrema-direita uma imagem com a qual poderiam destilar o seu ódio repugnante e o seu falso patriotismo – essa gente que sequestrou os símbolos nacionais e corrói a democracia brasileira com o seu projeto autoritário de poder. Foi por esse motivo que soltei o nome do inominável no meu gesto impulsivo no palco,” escreveu.

O Decreto-lei nº 898/69, que definia os crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social,

determinava, em seu art. 44, que “destruir ou ultrajar a bandeira, emblemas ou símbolos nacionais, quando expostos em lugar público” era considerado crime, com pena de detenção de 2 a 4 anos. Tal decreto-lei, contudo, foi revogado pela Lei nº 6.620, de 17 de dezembro de 1978, e desde então ficou um vazio legislativo.

Em 2016, o Deputado Carlos Bezerra defendeu que o ultraje aos Símbolos Nacionais deva ser considerado crime tanto para civis quanto para militares. Por isso, propôs o Projeto de Lei que acrescenta dispositivo à Lei nº 5.700, de 01 de setembro de 1971, para criminalizar a conduta de destruir ou ultrajar os símbolos nacionais.

