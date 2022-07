Cine Casarão recebe quatro longas-metragens nesta semana

Manaus (AM)- A partir desta quinta-feira (28), o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte, no Casarão de Ideias, localizado na Rua Barroso, 279, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, passa a contar com quatro longas-metragens inéditos em sua programação: “Lola e Seus Irmãos”, “Virar Mar”, “Aline – A Voz do Amor” e “Eu, Christiane F. – 13 Anos, Drogada e Prostituída”.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

A primeira estreia da semana ocorrerá na quinta-feira (29), às 16h, com “Lola e Seus Irmãos”. Com direção de Jean-Paul Rouve, o filme conta a história de Lola, Benoît e Pierre, irmãos que levam vidas diferentes e complicadas, mas nada é capaz de separá-los. Enquanto Lola, uma jovem advogada, se apaixona por um de seus clientes, Pierre passa por graves problemas profissionais. Por sua vez, Benoît, que se casou pela terceira vez, será pai sem estar pronto para isso. A produção será reexibida sábado (30), às 17h30.

Ainda na quinta-feira será a estreia de “Virar Mar”, às 18h, com direção de Philipp Hartmann e Danilo Carvalho. A produção Brasil-Alemanha transita sem fronteiras entre o sertão cearense e os pântanos ao norte da Alemanha, entre a seca e a abundância, e registra a complexa e umbilical relação da raça humana com a água. Da mesma forma que cruza oceanos com a simplicidade de um corte, o filme flui entre a imaginação, o registro e o ensaio, propondo imagens, pensamentos e construções inesperadas a cada nova cena. A reexibição ocorrerá sábado, às 16h.

“Aline – A Voz do Amor”, livremente inspirado na vida de Celine Dion, será a terceira estreia, na quinta, às 19h30, com direção de Valérie Lemercier. Da infância ao estrelato, as músicas, as lutas, o romance e tudo que levou a 14ª filha de uma família modesta do Canadá, Aline Dieu, a se tornar uma das cantoras mais famosas do mundo. A reexibição será domingo (31), às 17h.

Já na sexta-feira (30), entra em cartaz, às 17h, o clássico dos anos 1980: “Eu, Christiane F. – 13 Anos, Drogada e Prostituída”, agora em uma versão remasterizada e com a participação do cantor David Bowie. Na cidade de Berlim, nos anos 1970, a adolescente Christiane é uma jovem comum que mora com a mãe e a irmã caçula. Ela sonha em conhecer a Sound, discoteca mais moderna e badalada do momento.

Menor de idade, ela consegue entrar com a ajuda de uma amiga, conhece Detlev e começa a se aproximar das drogas. Primeiro álcool, depois maconha, calmantes, LSD, heroína. Imersa no submundo do vício, ela passa a se prostituir. O filme será reexibido no sábado, às 19h30.

*com informações da assessoria

