Wilson Lima vai repassar R$ 28 milhões para investimentos em seis cidades do interior

Os convênios foram assinados com os prefeitos de Codajás, Caapiranga, Alvarães, Tefé, Barreirinha e Atalaia do Norte

Manaus (AM) – Nesta sexta-feira (18), o governador Wilson Lima anunciou repasses para investimentos nas áreas de infraestrutura, educação e cultura em seis cidades do interior do Amazonas. Somado, o montante de recursos chega a R$ 28 milhões. Os convênios foram assinados com os prefeitos de Codajás, Caapiranga, Alvarães, Tefé, Barreirinha e Atalaia do Norte.

O encontro com os chefes dos executivos municipais ocorreu na sede do Governo do Estado, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

“Por meio desses convênios, assumo meu compromisso com o interior do Amazonas. Com esses investimentos, estamos levando melhorias para mudar a vida das pessoas, seja na infraestrutura, educação e cultura”, pontuou o governador.

Um dos investimentos será na reconstrução de 7 quilômetros da Estrada Codajás-Anori, estratégica para aquela região do estado. “O governador prometeu e está cumprindo. Essa estrada vai ajudar bastante o escoamento da nossa produção rural”, disse o prefeito Antonio Ferreira dos Santos, o Tonho.

Em Caapiranga (a 134 quilômetros de Manaus), a parceria vai permitir a pavimentação do Ramal do Cemitério, com 550 metros de extensão. Em um segundo convênio será pavimentado o acesso à Escola Novo Horizonte.

Já em Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus), o novo pacote de investimentos do governo estadual vai permitir a construção do Estádio de Futebol. Em Tefé (distante 523 quilômetros da capital), o recurso é para a estrada das Missões, com quase 7 quilômetros de extensão.

As parcerias são coordenadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Na área de educação, o governo vai fazer a reforma, ampliação e construção da quadra coberta da Escola Estadual Professor Otaviano Cardoso, localizada em Barreirinha (a 331 quilômetros de Manaus).

Por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, um convênio vai permitir a construção Centro Cultural do Povos Indígenas em Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros da capital amazonense).

