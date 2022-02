Wilson Lima anuncia pacote de investimentos de R$ 53 milhões para Manacapuru

Pavimentação de ruas na sede do município, da Rodovia AM-453 e de outros seis ramais fazem parte do montante de obras anunciado pelo governador

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta terça-feira (15), um pacote de investimentos em infraestrutura para o município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus) no valor de R$ 53 milhões.

O pacote, que será executado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e da Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), inclui pavimentação de ruas na sede do município, da Rodovia AM-453 e de outros seis ramais.

O governador e a primeira dama do Amazonas, Taiana Lima, cumpriram agenda no município para dar início ao Ano Letivo do interior; e fizeram entregas para o setor primário e social.

“A gente tem uma série de obras estruturantes programadas aqui para o município de Manacapuru, para recuperação do sistema viário, recuperação de ramais. É o caso do ramal do Bela Vista. São 8 obras que a gente tem aqui no município de Manacapuru, perfazendo um total de R$ 53 milhões. São projetos que estão em fase de elaboração, outros já em fase de licitação”, disse o governador.

O Governo do Amazonas vai pavimentar 15 quilômetros de ruas da sede do município e as obras devem começar ainda neste semestre. O pacote inclui o asfaltamento da Rodovia AM-453, que vai do Ramal Bela Vista até o quilômetro 57 da rodovia estadual AM-070. A extensão da via é de 7 quilômetros.

Com mais de 8 quilômetros de extensão, o Ramal do Acajatuba também será pavimentado. Os 8 quilômetros do Ramal do Açutuba receberão pavimentação, assim como os 6,5 quilômetros do Ramal Nova Esperança. Os ramais Terra Preta, do Paru e do Anjo Gabriel também serão asfaltados.

Obras concluídas

O Governo do Amazonas já concluiu seis obras no município, um investimento de R$ 296 milhões. Os recursos foram destinados para a duplicação da Rodovia AM-070; reforma e ampliação do Mercado Municipal Azizi Dibo Mussa; construção de ponte na Vila Campinas do Norte, na zona rural; recuperação da Estrada AM-453; e recuperação de parte do sistema viário da sede e da comunidade Bela Vista.

