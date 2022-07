Funcionários de empresa do PIM são presos por desviarem equipamentos avaliados em R$ 170 mil

Os dois suspeitos foram apresentados inicialmente no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP)

Manaus (AM) – Everton Douglas Rodrigues, de 28 anos, e Ederson Mota, de 22 anos, foram presos na noite desta terça-feira (26), por furtarem equipamentos de uma empresa do polo de duas rodas do Distrito Industrial de Manaus, avaliados em R$ 170 mil.

De acordo com informações da Polícia, funcionários do setor de segurança perceberam uma movimentação estranha de dois funcionários que estavam arremessando uma sacola azul por cima do muro da empresa.

Os suspeitos foram interceptados e com eles foram localizadas 57 centrais de quadriciclo cada uma avaliada em R$ 3 mil, totalizando um prejuízo de R$ 171 mil reais.

O jovem de 28 anos tem um ano e dez meses na empresa, já o de 22 anos tem nove meses de tempo de trabalho.

Os dois suspeitos foram apresentados inicialmente no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e posteriormente a ocorrência foi transferida ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

