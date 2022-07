Prefeitura abre inscrições gratuitas para última turma do ‘Formação de Startups’

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-Cema), abre, nesta quarta-feira (27), inscrições para a sexta e última turma do curso “Formação de Startups”.

Serão disponibilizadas 40 vagas gratuitas, que podem ser realizadas a partir do link www.i9manaus.com.br, até a próxima segunda-feira (1°).

O curso será realizado entre os dias 5 e 7/8, no Casarão da Inovação Cassina, no Centro Histórico de Manaus.

O objetivo do projeto é oferecer um conteúdo de imersão sobre empreendedorismo e inovação para aqueles que desejam criar a própria startup, empregando conhecimentos básicos sobre mercado, usuário/cliente, ideação, mindset empreendedor, marketing e vendas, comunicação, ecossistema, valores, oportunidades, entre outros.

“Estamos colocando à disposição da população 40 vagas para a sexta turma do ‘Formação de Startups’. Mais de 200 pessoas já se formaram e estamos tendo bons resultados. Os empreendedores que têm interesse em dar um impulso em seus negócios, aproximar-se da inovação tecnológica e fazer parte dessa equipe que está formando grandes profissionais em nossa cidade, podem se inscrever e participar desta última turma”, convidou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Projeto

A iniciativa faz parte do projeto “Mais Inovação”, que tem como objetivo realizar ações para fomentar o ambiente de inovação da cidade, capacitando profissionais que atuarão diretamente na criação e desenvolvimento de novas tecnologias e produtos tecnológicos, conferindo ao mercado local estímulos para o crescimento e surgimento de novos negócios inovadores por meio de empresas de base tecnológica, institutos de tecnologia e startups, além de gerar emprego e renda à população de Manaus.

*Com informações da assessoria

