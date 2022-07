Casarão da Inovação Cassina realiza 2º dia do “Formação de Startups”

Manaus (AM)- Foi realizado neste sábado (23) a 5ª edição do curso “Formação de Startups”, executado pelo Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-Cema), no Casarão da Inovação Cassina, Centro. Nesta etapa, mais de 50 pessoas foram selecionadas para participar das atividades.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), deu continuidade ao projeto.

No segundo dia, os alunos aprenderam e também relembraram os conceitos de inovação, e de que forma ela pode ser aplicada no mercado, para solucionar problemas reais. O intuito é que cada participante faça a validação das ideias, para criar uma potencial startup.

“A gente já conversou um pouco sobre o que é empreender e inovar, e agora cada um buscou um problema social, no qual eles gostariam de resolver. A partir daqui eles vão criar soluções e iniciar possíveis negócios. Vão ser mais 18 horas de atividades, até a apresentação geral dessas ideias”, explicou Francisco Felinto, mentor do curso.

As equipes devem apresentar seus projetos aos jurados neste domingo, 24, finalizando as atividades do “Formação de Startups”.

