Estudante de direito é destaque na regional do Brasileiro de Basquete Sub-18

Manaus (AM)- A estudante de direito Laís Alcântara Feitoza, de 18 anos, conquistou os prêmios de jogadora mais valiosa e cestinha do Campeonato Brasileiro de Basquete, etapa regional.

A competição, que contou com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), teve a Seleção do Amazonas fechando a série em 2 a 0 contra a Seleção de Roraima.

“Um dos fortes compromissos que temos é oferecer ferramentas para que os nossos atletas possam chegar ao alto rendimento, tendo uma boa aplicação na base. O esforço da Laís, que é uma jovem universitária e destaque no basquete, mostra o potencial que o atleta amazonense tem para continuar crescendo em todas as áreas de sua vida”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Na série, Laís fez 36 pontos, sendo uma das principais responsáveis pelas vitórias confortáveis da Seleção Amazonense contra a Seleção de Roraima. Feliz com o resultado, a estudante da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) falou sobre a importância do troféu e as conquistas individuais.

“A vitória da equipe é muito importante para que a gente retome o basquete de base aqui no Amazonas e incentive os atletas. Fiquei muito feliz com os meus prêmios individuais, porque provam que eu consegui ajudar a minha equipe, trazer um bom resultado para o Amazonas e coroaram todo o esforço que tive desde pequena”, afirmou Laís, que está no basquete desde os 12 anos.

Adriana Alcântara, mãe da Laís, falou sobre o comprometimento da sua filha na modalidade.

“Ela sempre foi uma menina muito disciplinada e focada no que ela se propõe a fazer. A Laís deixa tudo de si para estar entre as melhores e o sentimento é de orgulho, vamos buscar sempre apoiar a nossa filha em seus objetivos”, frisou Adriana.

Campeonato Brasileiro Sub-18

Com as participações das seleções do Amazonas e Roraima, a etapa regional do Campeonato Brasileiro Sub-18 de Basquete garantiu as delegações masculina e feminina do Amazonas na fase nacional, que acontece no mês de outubro, dos dias 23 a 30, no Rio de Janeiro.

