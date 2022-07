Padrasto é preso após ser flagrado abusando da enteada de 5 anos em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 20 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso suspeito de estuprar a enteada, uma criança de apenas cinco anos de idade. A prisão ocorreu na quarta-feira (27), em uma residência situada no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus.

Durante coletiva, a delegada Patrícia Leão, adjunta da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), informou que o caso aconteceu no dia 18 de julho, no bairro Lago Azul, na Zona Norte.

Na ocasião do crime, a mãe da criança relatou que estava dormindo quando, após um sonho, acordou e foi até a cozinha da residência e viu o companheiro com o órgão genital para fora da roupa.

Ainda conforme a autoridade, após presenciar a cena, a mãe da criança pegou uma faca e partiu para cima do homem. Ele foi atingido com três golpes, mas mesmo assim conseguiu fugir.

“Ele estava sentando no chão com o pênis para fora e com a criança sentada no colo dele e, logicamente, a mãe perdeu a cabeça e pegou a faca. Pedimos a prisão preventiva e foi cumprido”, disse Patrícia.

A mulher registrou o Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso. A criança passou por exame de perícia que constatou o estupro.

Após investigações, a equipe da Depca localizou o criminoso escondido na casa da mãe, também no bairro Grande Vitória. Ao ser questionado, o homem confessou o crime.

“Ele disse que não procurou atendimento médico pois sabia que ia ser preso. Ele ainda não tinha nenhuma passagem pela polícia antes. Ele foi flagrado e não tinha como negar o crime”, explica a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, acrescentando que a criança morava com a avó materna e tinha ido passar o domingo na casa da mãe e do padrasto, que estavam em um relacionamento há 2 anos.

Ele recebeu voz de prisão e está na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça. Ele irá responder pelo crime de estupro de vulnerável.

