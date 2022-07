Prefeitura de Manaus é representada em evento internacional sobre neutralização de carbono

Manaus (AM) – O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio Ademir Stroski, esteve na cidade de Bogotá (Colômbia), representando a Prefeitura de Manaus, na 1ª Exposição Circular e Carbono Neutro, realizada pela União Europeia. O evento ocorreu nos dias 27 e 28.

O evento reuniu 80 experiências de diferentes regiões relacionadas à economia circular e à redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Conferências acadêmicas com diferentes painéis, presenciais e virtuais fizeram parte da agenda de três dias, que incluiu uma feira, na qual organizações de diversas regiões do país contaram como avançaram na descarbonização.

O titular da Semmas, Antonio Stroski, possui 30 anos de experiência em gestão de resíduos sólidos e fez duas apresentações no evento. A primeira foi sobre a realidade desses materiais em Manaus, que é a 7ª cidade mais populosa do Brasil, na qual, apenas no mês de abril de 2022, foram retiradas, de rios e igarapés, 600 toneladas de resíduos, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Em sua segunda apresentação, o secretário, que é mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, abordou sobre os resíduos sólidos na tríplice fronteira (Brasil, Peru e Colômbia).

A participação da secretaria na 1ª Exposição Circular e Carbono Neutro foi a convite da União Europeia, no contexto do Programa Plásticos Circulares nas Américas.

“Relatamos as iniciativas da administração do prefeito David Almeida e a intenção de desenvolvermos um programa de projetos consistentes, para diminuir a presença de plásticos e outros resíduos e rejeitos destinados de forma inadequada, principalmente em nossos igarapés, inserindo as ações da economia circular em Manaus, envolvendo todos os atores”, destacou Stroski.

Na ocasião, foi apresentada pelo secretário uma sugestão para que Manaus tenha uma edição da exposição na capital amazonense.

*Com informações da assessoria

